Nouvel entraîneur à l’OM : La candidature annoncée, un duo avec Benatia bientôt reformé ?

Aujourd’hui consultant, Samir Nasri pourrait prochainement faire son retour sur les pelouses européennes. En effet, après une belle carrière de joueur, celui qui s’est révélé sous le maillot de l’OM se verrait pourquoi pas comme entraîneur. Ayant notamment occupé ce poste durant la Kings League, Nasri s’imagine notamment aux commandes du club phocéen, faisant notamment la paire avec son ami Medhi Benatia.
Actuellement, l’entraîneur de l’OM se nomme Roberto De Zerbi. Sous contrat jusqu’en 2027, l’Italien n’a semble-t-il pas prévu de partir de sitôt. Mais voilà que le banc du club phocéen est très convoité. En effet, certains s’imaginent en effet aux commandes de l’OM à l’avenir. C’est le cas de Samir Nasri. Ancien joueur olympien et aujourd’hui consultant sur Canal+, il n’a pas caché son envie d’entraîner un jour la formation marseillaise.
Nasri futur entraîneur de l’OM ?
C’est pour le podcast A la régulière de France Inter que Samir Nasri a fait part de son envie d’entraîner à l’avenir l’OM. Formé à Marseille, il a confié : « Est-ce que je pourrais être coach dans le futur ? J’espère. J’espère avoir l’envie. Pour l’instant, ça a toujours été freiné par une seule chose : ma vie personnelle. Je partage mon temps entre Paris et Dubaï pour continuer de voir mon fils qui grandit tout doucement. Mais j’ai l’envie. Le rêve c’est d’entraîner Marseille ou City ? Marseille. City aussi bien sûr, mais Marseille ». Et à l’OM, Samir Nasri pourrait notamment travailler en collaboration avec son ami, Medhi Benatia. Une collaboration à propos de laquelle il a fait savoir : « En duo avec Benatia ? Pourquoi pas. Je pense qu’on se disputerait un peu sur le recrutement. Pour faire le rappel de ce qui s’est passé dans le passé quand on était dans la chambre au centre, on se disputait à chaque fois pour tel joueur ou tel joueur ».
Un duo reformé avec Benatia ?
Samir Nasri et Medhi Benatia se connaissent très bien, ça fait plusieurs années qu’ils sont amis. Il faut dire que les deux étaient dans la même chambre au centre de formation de l’OM. A ce propos, Nasri avait d’ailleurs révélé : « Mon meilleur souvenir au centre de formation de l’OM ? L’arrivée de Medhi Benatia. Ils l’ont mis dans ma chambre, on avait un lit superposé. Très vite, on s’est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. On a décidé de prendre tous les deux le matelas, de le mettre par terre, de mettre l’ordinateur entre nos deux matelas pour jouer à Football Manager. En plus, à l’époque, j’avais trouvé une technique pour recruter n’importe quel joueur à 0€. La journée en cours, au lieu de faire les devoirs, on faisait notre liste pour savoir qui on allait recruter le soir et le soir, on faisait de temps en temps les nuits blanches en jouant ».