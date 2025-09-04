Nouvel entraîneur à l’OM : La candidature annoncée, un duo avec Benatia bientôt reformé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui consultant, Samir Nasri pourrait prochainement faire son retour sur les pelouses européennes. En effet, après une belle carrière de joueur, celui qui s’est révélé sous le maillot de l’OM se verrait pourquoi pas comme entraîneur. Ayant notamment occupé ce poste durant la Kings League, Nasri s’imagine notamment aux commandes du club phocéen, faisant notamment la paire avec son ami Medhi Benatia.

Actuellement, l’entraîneur de l’OM se nomme Roberto De Zerbi. Sous contrat jusqu’en 2027, l’Italien n’a semble-t-il pas prévu de partir de sitôt. Mais voilà que le banc du club phocéen est très convoité. En effet, certains s’imaginent en effet aux commandes de l’OM à l’avenir. C’est le cas de Samir Nasri. Ancien joueur olympien et aujourd’hui consultant sur Canal+, il n’a pas caché son envie d’entraîner un jour la formation marseillaise.

Nasri futur entraîneur de l’OM ? C’est pour le podcast A la régulière de France Inter que Samir Nasri a fait part de son envie d’entraîner à l’avenir l’OM. Formé à Marseille, il a confié : « Est-ce que je pourrais être coach dans le futur ? J’espère. J’espère avoir l’envie. Pour l’instant, ça a toujours été freiné par une seule chose : ma vie personnelle. Je partage mon temps entre Paris et Dubaï pour continuer de voir mon fils qui grandit tout doucement. Mais j’ai l’envie. Le rêve c’est d’entraîner Marseille ou City ? Marseille. City aussi bien sûr, mais Marseille ». Et à l’OM, Samir Nasri pourrait notamment travailler en collaboration avec son ami, Medhi Benatia. Une collaboration à propos de laquelle il a fait savoir : « En duo avec Benatia ? Pourquoi pas. Je pense qu’on se disputerait un peu sur le recrutement. Pour faire le rappel de ce qui s’est passé dans le passé quand on était dans la chambre au centre, on se disputait à chaque fois pour tel joueur ou tel joueur ».