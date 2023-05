Neymar : Voilà comment le PSG aurait pu éviter le fiasco

Alexis Brunet

Neymar est un joueur du PSG, mais jusqu'à quand ? Si le contrat de la superstar brésilienne court jusqu'en 2027, il se pourrait aussi que l'attaquant puisse quitter le championnat de France cet été. Plusieurs destinations s'offrent à l'ancien joueur du FC Barcelone, qui pourrait d'ailleurs revenir au Barça. Mais cela aurait pu arriver bien plus tôt.

À l'été 2017, le monde du football s'emballait. Le PSG signait le plus gros coup du mercato estival en faisant venir Neymar à Paris. Le FC Barcelone empochait un petit pactole de 222M€ et le Brésilien devenait le joueur le mieux payé au monde. Si le club français décidait de miser autant sur l'attaquant, c'est que les dirigeants parisiens étaient persuadés que le joueur formé à Santos pouvait faire gagner la Ligue des Champions au PSG.

Neymar n'a jamais été pleinement à l'aise à Paris

Six ans plus tard, Paris n'a toujours pas décroché la coupe aux grandes oreilles. De plus, l'idylle avec Neymar n'a jamais vraiment fonctionné. Pas pleinement intégré, ni aimé profondément par les supporters, le numéro 10 parisien se pose toujours des questions sur son aventure en France. Alors qu'il ne voulait pas au début, aujourd'hui il serait d'accord pour faire ses valises. Les derniers éléments en date, notamment la venue de supporters parisiens devant son domicile de Bougival auraient fini par le convaincre que sa place n'est plus au PSG.

Neymar aurait pu revenir à Barcelone en 2018