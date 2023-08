Neymar - Verratti : Le PSG dit stop, Riolo jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va dégraisser son effectif dans les prochains jours. Le club parisien compte se séparer de plusieurs éléments, mais ce sont bien les départs de stars comme Kylian Mbappé, Neymar ou encore Marco Verratti qui devraient faire parler. Sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo a donné son avis sur ce grand ménage et en a profité pour adresser quelques tacles.

Le grand ménage de l'été a débuté au PSG. Ces derniers jours, Luis Enrique et Luis Campos ont convoqué plusieurs joueurs pour leur annoncer qu'ils ne rentraient plus dans les plans du club parisien. Parmi eux des grands noms comme Neymar ou Marco Verratti, mais aussi des indésirables comme Hugo Ekitike, Juan Bernat ou encore Renato Sanches. Présents en Asie lors de la tournée de préparations, ces joueurs rejoignent les autres indésirables dont le nom le plus marquant demeure Kylian Mbappé. Sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo a validé les décisions du PSG. Selon lui, le club parisien devait faire table rase du passé et relancer un nouveau cycle. « J’aime ce grand ménage » a-t-il lâché sur Twitter.





PSG : Mbappé a fait son choix pour 240M€ https://t.co/3s44ScTMAn pic.twitter.com/Q0nvoI2jK4 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Riolo se paye Verratti...

Dans un second temps, il n'a pas hésité à tacler certains de ces joueurs, à commencer par Marco Verratti, l'une de ses victimes préférées ces dernières années.. « Sinon Luis Enrique ne veut donc plus tout construire autour du joueur qui revient de vacances avec toujours 4kg de trop ? Non parce que semaine dernière il parait que… » a lâché le chroniqueur de l' After Foot. Dans un second temps, il s'est attaqué à une autre de ses têtes de turc : Neymar.

... Et Neymar !