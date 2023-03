Neymar va plomber les plans du PSG sur le mercato

Pierrick Levallet

Avant de voir sa saison se terminer à cause de sa blessure à la cheville, Neymar était annoncé sur le départ. Après avoir échoué dans sa quête de le pousser dehors l'été dernier, Luis Campos entendait retenter sa chance de vendre le Brésilien dès le prochain mercato estival. Mais Neymar aurait d'autres projets pour son avenir.

Depuis son arrivée en 2017, Neymar a connu de nombreux calvaires. Non épargné par les blessures, le Brésilien a souvent été absent pour les grandes échéances du PSG en Ligue des champions. Cela a d’ailleurs été le cas cette saison, Neymar étant forfait pour le reste de l’exercice en raison d’une blessure à la cheville. L’international auriverde n’échappe pas non plus aux critiques.

Campos veut pousser Neymar vers la sortie

En effet, l’hygiène de vie et le comportement de Neymar sont régulièrement remis en cause. De ce fait, Luis Campos aurait essayé de le faire partir l’été dernier, en vain. Toutefois, le conseiller football du PSG n’aurait pas abandonné ce projet et compterait retenter sa chance lors du prochain mercato. Mais le principal intéressé devrait lui mettre des bâtons dans les roues.

Neymar ne compte pas bouger