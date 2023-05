Neymar - PSG : Une offre à 400M€ est partie

Pierrick Levallet

La tension ne cesse de monter entre le PSG et Neymar. En pleine polémique ces derniers jours, le Brésilien est menacé par un départ cet été. Le club de la capitale voudrait le pousser vers la sortie, et le joueur de 31 ans pourrait être amené à signer en Arabie Saoudite. Il aurait d'ailleurs reçu une offre colossale provenant d'un club saoudien récemment.

Six ans après son arrivée, Neymar pourrait bien être poussé vers la sortie au PSG. La star de 31 ans ne fait plus l’unanimité auprès de la direction parisienne. Luis Campos avait déjà essayé de le faire partir l’été dernier et compte bien retenter sa chance lors du prochain mercato estival. Il faut néanmoins que le PSG trouve preneur cet été. Neymar pourrait notamment prendre une décision inattendue.

PSG : Neymar a vendu la mèche pour son mercato https://t.co/CMumn2esYF pic.twitter.com/Ns0BVedhew — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Direction l’Arabie Saoudite pour Neymar ?

Récemment, le journaliste Jonathan Johnson expliquait pour Caught Offside que l’Arabie Saoudite pourrait être une destination possible pour Neymar. Peu de clubs européens estimeraient que le Brésilien est une recrue fiable désormais, ce qui pourrait le pousser à rejoindre Cristiano Ronaldo.

Un club saoudien a dégainé