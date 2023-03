Neymar - PSG : Problème en vue pour le mercato

Thibault Morlain

L’été dernier, le PSG souhaitait se séparer de Neymar, mais cela n’a pas pu se faire. Une envie visiblement toujours présente dans l’esprit de la direction parisienne. Malgré un contrat allant jusqu’en 2027, le Brésilien serait toujours poussé vers la sortie. Mais voilà que le départ de Neymar pourrait encore se solder par un échec.

Du côté du PSG, on voudrait briser la MNM. Alors que l’idée serait de construire autour de Kylian Mbappé. Lionel Messi et surtout Neymar pourraient s’en aller. En effet, le Brésilien ne serait clairement plus en odeur de sainteté aujourd’hui à Paris. Pourtant, Neymar est lié jusqu’en 2027 avec le PSG.

Chelsea n’est pas intéressé par Neymar…

Son avenir s’écrira-t-il loin du Parc des Princes ? Neymar a notamment été associé à Chelsea. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, il n'y aurait aucun intérêt des Blues pour le joueur du PSG : « Il y a eu des informations sur Chelsea. Mais de ce que je comprends, actuellement, Chelsea ne parle pas au PSG pour Neymar. Actuellement, il n’y a pas de négociation concrète pour Neymar avec Chelsea ».

… qui veut rester au PSG !