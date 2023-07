Neymar : C’est annoncé, le PSG a tiré le gros lot !

Thomas Bourseau

Neymar a tissé des liens forts avec Luis Enrique au FC Barcelone malgré quelques accrochages au départ. Au point où le Brésilien l’ait qualifié de meilleur entraîneur de sa carrière. L’homme idéal pour cadrer et relancer Neymar ? Le PSG peut se frotter les mains.

Neymar n’est pas resté au FC Barcelone malgré une prolongation de contrat signée seulement quelques mois avant son transfert surprise au PSG à l’été 2017. Une surprise pour Gerard Piqué en premier lieu qui avait publié le désormais célèbre : « Se Queda », à savoir : il reste quelques jours avant l’annonce officielle de la venue de Neymar au Paris Saint-Germain. Le Brésilien a quitté le FC Barcelone en même temps que le coach du Barça de l’époque : Luis Enrique.

«C'est important d'avoir un entraîneur comme lui, le meilleur que j'aie jamais eu, et je suis flatté d'être l'un de ses joueurs»

Six ans après leur séparation, Neymar et Luis Enrique se retrouvent… au PSG ! En effet, le technicien espagnol, sans emploi depuis son départ de La Roja après le Mondial au Qatar à l’automne dernier, est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Pour le bonheur de Neymar qui tenait un discours plus qu’élogieux envers Enrique, alors que le Brésilien n’a pas vraiment parlé de la sorte de tous ses entraîneurs comme Le Parisien l’a souligné dans ses colonnes du jour.



Pour Barça TV en 2016, dans la foulée de sa prolongation de contrat au FC Barcelone qui devait courir jusqu’en 2021, Neymar a tenu le discous suivant. « C'est important d'avoir un entraîneur comme lui, le meilleur que j'aie jamais eu, et je suis flatté d'être l'un de ses joueurs ».

PSG : Une grande nouvelle tombe pour Neymar https://t.co/nQxbeJQjAM pic.twitter.com/6os6EcX8qH — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Luis Enrique a tenu tête à Neymar...

En nommant Luis Enrique entraîneur, le PSG pourrait bien avoir mis la main sur l’homme capable de gérer au mieux Neymar. En effet, Le Parisien souligne quelques accrochages entre les deux hommes lors de leur première année ensemble au FC Barcelone. Les diverses bouderies de Neymar au moment de ses remplacements ont forcé Marc-André Ter Stegen et Xavi Hernandez à intervenir jusqu’au jour où Enrique a pris l’exemple de Xavi pour convaincre Neymar : plus expérimenté et légende du club, Xavi se contentait de regarder les autres jouer sans râler.

...puis a trouvé la bonne formule

Le Brésilien a intégré cela et s’est sublimé par la suite en inscrivant notamment un but en finale de Ligue des champions face à la Juventus au printemps 2015 (3-1). Ensemble, Neymar et Luis Enrique ont tout gagné et un climat de confiance s’est installé comme lorsque Luis Enrique avait permis à Neymar de s’absenter quelques jours en mars pour l’anniversaire de sa sœur en 2015. Avec Luis Enrique, le PSG pourrait enfin pouvoir tirer tout le potentiel de Neymar dans un cadre ferme. Le jackpot donc…