Thomas Bourseau

Le PSG a la ferme intention de vendre Neymar pour qui Chelsea est venu aux informations selon le10sport.com. Pour ce qui est du FC Barcelone, l’entraîneur Xavi Hernandez lui a fermé la porte lorsque ses proches n’écartent clairement pas une continuité au PSG.

Deux ans après sa prolongation de contrat au PSG, Neymar pourrait-il plier bagage cet été ? Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, le Brésilien n’est plus le bienvenu. En atteste la volonté de Luis Campos de se séparer de lui depuis sa nomination en tant que conseiller football l’été dernier. Et cette fois-ci, Neymar serait prêt à tourner la page et de partir comme son ami Lionel Messi la semaine dernière.

Le Barça lui claque la porte au nez

Mais pour aller où ? D’après les informations dernièrement divulguées par SPORT , Neymar aurait proposé ses services au FC Barcelone pour retrouver le club qu’il a quitté pour le PSG à l’été 2017. Néanmoins, comme Xavi Hernandez l’a fait savoir à Jijantes FC jeudi, rapatrier Neymar n’est absolument pas dans les plans du champion d’Espagne, et ce, bien que Neymar semble être prêt à drastiquement baisser son salaire. « J'ai été surpris par tout ce qui se dit sur Neymar. Ce n'est pas prévu, je l'apprécie beaucoup, mais il y a d'autres priorités que nous avons établies ».

Neymar prêt à rester au PSG selon ses proches