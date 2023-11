Neymar, Benzema… Une star refuse une offre XXL !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’Arabie saoudite a mis le feu sur le mercato en attirant plusieurs stars du ballon rond à l’instar de Neymar ou Karim Benzema, rejoignant le pays du Golfe quelques mois après Cristiano Ronaldo. Lui aussi contacté, Eden Hazard a révélé en privé avoir pour sa part refusé quelques propositions XXL.

Le dernier mercato estival a été chamboulé par l’arrivée fracassante de l’Arabie saoudite, dépensant sans compter pour attirer plusieurs gros noms. Après Cristiano Ronaldo, recruté l’hiver dernier, Riyad Mahrez, Fabinho, Aymeric Laporte, Kalidou Koulibaly, Roberto Firmino, Karim Benzema ou encore Neymar ont accepté de quitter l’Europe pour venir dans le golfe Persique, en échange d’un salaire colossal. Mais tous n’ont pas cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema : L’Arabie Saoudite avait tout prévu ! https://t.co/HZjOtQwxVT pic.twitter.com/dWHuc0ozP3 — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Dois-je aller en Arabie Saoudite, où je vais prendre un million par semaine, et ensuite ? »

Dans l'émission Vib with Five de Rio Ferdinand, John Obi Mikel a en effet révélé une confidence que lui a faite Eden Hazard, libre cet été après la fin de son engagement avec le Real Madrid. « Dois-je aller en Arabie saoudite, où je vais prendre un million par semaine, et ensuite ? J'ai reçu deux ou trois offres pour aller en Arabie saoudite , aurait confié l’ancienne star du LOSC à son ancien coéquipier de Chelsea. Il m'a dit : "Mikel, j'ai beaucoup d'argent. Tu sais comment je vis ma vie. Je ne dépense pas trop d'argent. J'ai donc de l'argent pour vivre avec ma famille et élever mes enfants". »

La retraite plutôt que l’Arabie saoudite

Eden Hazard n’a donc pas craqué face aux sollicitations de l’Arabie saoudite et a décidé de prendre sa retraite à seulement 32 ans, après un passage très compliqué au Real Madrid, marqué par de nombreuses blessures pour l’ancien international belge. Ce dernier avait brillé avant cela sous le maillot du LOSC puis de Chelsea, avant de s’envoler pour l’Espagne en 2019.