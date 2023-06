Neymar a tranché, le PSG est enfin fixé

La rédaction

Arrivé en 2017, Neymar n’a jamais vraiment fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Ainsi, comme son ami Lionel Messi qui a annoncé son départ vers la MLS et l’Inter Miami, il pourrait bien être le grand sacrifié de ce mercato estival et si selon nos informations Chelsea est intéressé, aucune piste ne semble se détacher pour le moment.

C’est la fin de la MNM ! Après deux saisons, l’incroyable trio offensif du PSG va se dissoudre, puisque Lionel Messi a décidé de ne pas activer l’année en option présente dans son contrat. L’Argentin va ainsi quitter l’Europe pour rejoindre la MLS, puisqu’il a annoncé qu’il poursuivra sa carrière du côté de l’Inter Miami.

La fin pour Nerymar ?

Mais qu’en est-il de Neymar ? Actuellement blessé et pas de retour avant le mois de juillet, la star brésilienne est loin d’être intouchable au PSG. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’ancien du FC Barcelone songerait à un départ et les dirigeants parisiens souhaiteraient boucler un transfert, avec Chelsea qui a notamment manifesté son intérêt pour Neymar.

Le PSG croise les doigts, mais...

Le Parisien confirme ce vendredi les informations que nous avons ou vous livrer, expliquant que le numéro 10 du PSG songerait sérieusement à un départ. Le quotidien ne donne toutefois aucune piste précise, sachant que l’attaquant de 31 ans a tout de même un salaire extrêmement important, avec plus de 30M€ par an.

Un retour au Barça à exclure ?