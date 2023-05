Mourinho : Surprise, le PSG reçoit le feu vert

Thomas Bourseau

De retour sur le devant de la scène avec la Roma, José Mourinho fait un travail qui aurait tapé dans l’oeil du PSG et du Real Madrid selon divers médias. Néanmoins, pour ce qui est du club merengue, la route lui serait barrée par le vestiaire du champion d’Europe.

José Mourinho est contractuellement lié à la Roma jusqu’en juin 2024. Et alors qu’il prépare la finale de la Ligue Europa qui se déroulera ce mercredi soir face au FC Séville, The Special One fait couler beaucoup d’encre dans la presse. En effet, Mourinho figurerait dans les petits papiers du PSG pour l’après-Christophe Galtier bien que le10sport.com vous ait révélé la piste menant à José Mourinho n’existait pas le 8 mai dernier.

Le PSG et le Real Madrid sur Mourinho ?

Le nom de José Mourinho a également été lié au Real Madrid pour y prendre la suite de Carlo Ancelotti. Le technicien italien est sous contrat jusqu’en juin 2024. Le club merengue pourrait-il accueillir José Mourinho qui en a été l’entraîneur de 2010 à 2013 ?

Le vestiaire madrilène ne voudrait pas de Mourinho