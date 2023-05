Mourinho - PSG : Le coup de tonnerre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une première partie de saison encourageante, le PSG est retombé dans ses travers et a connu deux énormes désillusions en Coupe de France et en Ligue des champions. Par conséquent, l’avenir de Christophe Galtier s’inscrit en pointillés au PSG et le nom de José Mourinho circule. Mais selon nos informations, il ne sera pas sur le banc parisien la saison prochaine.

Nommé entraîneur du PSG l'été dernier afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier s'est rapidement montré convaincant par sa communication, mais également par ses résultats. Invaincu durant la première partie de saison, le PSG s'appuyait notamment sur un redoutable trio offensif avec Neymar et Lionel Messi enfin retrouvés. Mais c'était sans compter sur la Coupe du monde qui a marqué un tournant dans la saison parisienne. Le club de la capitale a ainsi déjà concédé neuf défaites en 2023, ce qui fragilise la position de Christophe Galtier.

Mourinho - PSG : Un club mythique peut tout gâcher https://t.co/lbrrH5Ii1r pic.twitter.com/ThIqg0cVQU — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Coup de froid pour Mourinho

A tel point que le PSG s'activerait déjà pour le remplacer. Et alors que les pistes menant à Thiago Motta et Julian Nagelsmann seraient étudiées, c'est bien José Mourinho qui serait le favori pour prendre la succession de Christophe Galtier. Selon les informations de RMC Sport , Luis Campos serait entré en discussions avec Jorge Mendes, l'agent du Special One dont le profil ferait l'unanimité en interne. Néanmoins, le10sport.com est en mesure de révéler que ce n’est pas le cas. Le PSG n’est pas entré en contact avec l’entourage de José Mourinho. Pour le moment, la piste menant au Special One n’existe pas.

Galtier est heureux «d’être l’entraîneur du PSG»