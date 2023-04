Mourinho - PSG : Il annonce une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Christophe Galtier est bien parti pour conserver sa place la saison prochaine. Ce qui n'empêche pas certains médias d'évoquer sa succession. Le nom de José Mourinho est régulièrement associé au PSG. D'ailleurs, l'actuel coach de l'AS Roma aurait pris une première décision au sujet de son avenir.

L'avenir de Christophe Galtier s'écrit en pointillé, mais une première tendance se dégage. Comme annoncé par le 10Sport.com, le technicien français devrait conserver son poste d'entraîneur du PSG, au moins jusqu'à la reprise en juillet prochain. Un statu quo, qui s'explique, aussi, par le fait que le club parisien ne discute avec aucun entraîneur pour le remplacer. Le nom de José Mourinho est évoqué pour le remplacer, mais aucun contact n'a été noué.





Mourinho annoncé au PSG

L'actuel coach de l'AS Roma avait, d'ailleurs, annoncé qu'il se plaisait toujours autant en Italie. « Je suis heureux ici, je ne peux pas le cacher. Je suis heureux parce que j'aime les gens ici, et ils m'aiment bien. J'ai l'impression que tout le monde à Trigoria me respecte et respecte les autres. (…) Je suis heureux ici, parfois j'exprime mes frustrations, je pense que j'ai d'autres ambitions, mais voyons, aujourd'hui je suis vraiment heureux et je travaille pour les gens d'ici. J'ai vu une joie immense chez les gens » avait confié le Special One il y a quelques jours.

Mourinho aurait refusé l'Arabie Saoudite