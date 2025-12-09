Mohamed Salah au PSG : L’annonce du Qatar !

Axel Cornic

Les récentes déclaration de Mohamed Salah ont mis le feu aux poudres et un départ de Liverpool semble plus que jamais possible. Avec le mercato hivernal qui débute dans seulement quelques semaines, tout le monde se demande où pourrait rebondir la star égyptienne, qui a notamment été liée au Paris Saint-Germain.

C’est le gros coup de l’hiver. Véritable légende de Liverpool, avec qui il a notamment remporté une Ligue des Champions lors de la saison 2018/2019, Mohamed Salah semble être sur le marché. Rien ne va plus entre l’ailier de 33 ans et son coach Arne Slot, qui ne compte plus sur lui.

Où peut rebondir Mohamed Salah ? Et c’est le joueur lui-même qui a tout balancé en public, avec une sortie qui a déclenché une énorme polémique outre-Manche. « Je suis très, très déçu. J’ai fait tellement pour ce club, surtout la saison dernière... Maintenant je m’assois sur le banc et je ne sais pas pourquoi » a déclaré Salah. « Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club ».