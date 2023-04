Messi veut plomber Mbappé et le PSG

La rédaction

Le Paris Saint-Germain a proposé à Lionel Messi de prolonger son contrat avec le club. Mais pour le moment, aucune réponse n'est sortie de la bouche du clan Messi. Et pour cause : le septuple Ballon d'Or ne compte pas rester au PSG et devrait retourner au FC Barcelone. L'Argentin aimerait réaliser encore deux exploits, qui, s'il les réussit, ne devraient pas plaire au PSG et à Kylian Mbappé.

Le contrat de Lionel Messi avec le PSG prend fin en juin 2023. L'Argentin pourrait certainement rejoindre le FC Barcelone qui fait le forcing pour faire revenir le numéro 30 parisien en Catalogne. Tout serait déjà prêt pour sa venue, du contrat au mercato qui sera effectué pour construire une équipe autour de lui. Concernant le contrat, il s'agirait de deux années, avec 25M€ par an, selon le média espagnol SPORT .

Messi veut son huitième Ballon d'Or...

Longtemps, on aurait pu penser que Lionel Messi quitterait l'Europe comme Cristiano Ronaldo pour rejoindre l'Arabie Saoudite comme Cristiano Ronaldo. Avec un salaire XXL estimé entre 400 et 450M€ par an, dur pour Messi de décliner cette offre. Pourtant, c'est bien vers un refus de partir en Arabie Saoudite que Messi se dirigerait. L'actuel attaquant du PSG souhaiterait rester encore en Europe afin de remporter un huitième Ballon d'Or. Et pour Kylian Mbappé qui rêve de remporter son premier Ballon d'Or, la concurrence restera féroce.

...et sa cinquième Ligue des Champions