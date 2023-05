Messi va quitter le PSG, une date est fixée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le retour de Lionel Messi est espéré par le FC Barcelone, Jordi Alba et Sergio Busquets ont quant à eux disputé leur dernier match au Camp Nou ce dimanche. À l’issue de la rencontre face à Majorque, Mateu Alemany a reconnu que ces deux départs allaient arranger le club sur un plan financier, et favoriser ainsi le rapatriement de La Pulga.

Ça bouge au FC Barcelone. Ce dimanche contre Majorque (3-0), Jordi Alba et Sergio Busquets ont foulé pour la dernière fois la pelouse du Camp Nou, les deux gloires blaugrana quittant la Catalogne à l’issue de la saison. À l’inverse, Lionel Messi pourrait faire son retour. Le numéro 30 du PSG arrive à la fin de son contrat et voudrait retrouver son ancien club. Le départ de ses amis arrange d’ailleurs ses affaires comme l’a reconnu le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany.



Le Barça fait ses adieux à Busquets et Alba

« Jordi et Busi sont deux légendes. Deux joueurs incroyables, parmi les meilleurs de l'histoire à leur poste. Ils méritent cette reconnaissance collective. Ce sont des moments d'émotion pour le peuple et pour le joueur, un peu de tout. De la satisfaction et un peu de tristesse », a d'abord indiqué Mateu Alemany.

La réponse de la Liga ne va plus tarder