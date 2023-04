Messi : Un transfert à la Michael Jordan, la folle annonce

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi et son entourage réclameraient une revalorisation salariale sur laquelle le club parisien refuserait de s’aligner. Un retour au FC Barcelone ? Jordi Évole dit oui pour la légende comme Michael Jordan.

Entre Lionel Messi et le PSG, il semblerait que le divorce soit prononcé. Alors que le contrat de l’Argentin arrivera à expiration le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain ne devrait pas apposer sa signature sur un nouveau bail. En effet, Le Parisien a récemment expliqué que le père de Lionel Messi réclamerait une revalorisation salariale pour son fils au vu de son nouveau statut de champion du monde.

Le PSG refuserait de s’incliner devant Messi

Le PSG s’y refuserait. Le Parisien a confié mercredi que le club de la capitale ne serait prêt à continuer avec Lionel Messi que s’il acceptait les mêmes conditions salariales qu’au moment de son arrivée en 2021. De quoi permettre à la presse de s’enflammer quant à un éventuel gros retour au FC Barcelone.

PSG : Pour Lionel Messi, c’est terminé https://t.co/HRhrImqMM2 pic.twitter.com/RGKikHnCoK — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

«Qu'il fasse sa propre Last Dance, comme Michael Jordan»