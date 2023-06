Messi quitte le PSG, il va faire une victime

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi va faire ses valises cet été pour rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement. Alors qu'il voudrait rapatrier la Pulga au FC Barcelone, Joan Laporta devrait obtenir le feu vert de la Liga pour ce transfert. Toutefois, le président catalan serait tout de même dans l'obligation de sacrifier un joueur pour pouvoir boucler le retour de Leo Messi.

Après deux années passées au PSG, Lionel Messi va prendre le large cet été. Alors que son contrat arrive à terme le 30 juin, la Pulga s'apprête à changer de club librement et gratuitement. Une information qui n'a pas échappé au FC Barcelone.

Le Barça doit sacrifier un joueur pour Messi

Selon les informations de L'Equipe , le FC Barcelone voudrait à tout prix rapatrier Leo Messi, qui a pour priorité de retrouver le Camp Nou cet été. En grande difficulté sur le plan financier, le Barça aurait toutes les raisons d'être confiant pour le retour de la Pulga . Toutefois, Joan Laporta aurait encore une mission à remplir avant de pouvoir finaliser le transfert à 0€ du vétéran argentin de 35 ans.

Kessié, Fati, Torres, Lenglet, Umtiti et Dest sur la sellette