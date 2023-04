Messi - PSG : Une date est fixée !

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas annoncé ce qu'il fera à l'issue de la saison. Le PSG cherche désespérément à le prolonger, et le FC Barcelone rêve de le faire revenir en Catalogne. D'ailleurs, le club culé préparerait un plan pour y parvenir et devrait être fixé dans les prochains mois dans ce dossier.

Le Barça prépare un plan pour Messi

Comme le rapporte SPORT , le FC Barcelone aurait proposé un plan à la Liga visant à réduire les salaires, augmenter ses revenus et vendre certains joueurs. Le média espagnol indique que le club culé pourrait être en mesure de réduire l’excédant dans sa masse salariale au cours des deux prochaines années. Si la Liga approuve ce plan, le FC Barcelone pourrait accéder au marché des transferts et ainsi tenter sa chance avec Lionel Messi.

Le mois de mai sera décisif !