Messi - PSG : Un accord se prépare, les plans sont dévoilés

Alors que la fin de son contrat avec le PSG approche, Lionel Messi pourrait faire son retour au FC Barcelone, si les finances du club culé le permettent. L’avenir de La Pulga dépend en effet principalement du plan de viabilité mis en place par le Barça, attendant la décision de La Liga à ce sujet. Xavi a évoqué le sujet ce dimanche en conférence de presse.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi vit très certainement ses derniers jours en tant que joueur parisien. La prolongation de La Pulga n’est plus d’actualité, permettant au FC Barcelone de croire en ses chances pour rapatrier son ancienne star. Les appels du pied en provenance de la Catalogne se sont multipliés il y a peu, un retour qui dépendra essentiellement de l’état des finances du Barça.

Xavi envoie un message pour le mercato

Alors que les deux parties souhaitent renouer leur histoire d’amour, le FC Barcelone doit d'abord obtenir l'accord de la Liga concernant son plan de viabilité pour passer concrètement à l’action. Les départs de Sergio Busquets et Jordi Alba ont d’ores et déjà été actés, permettant au club de diminuer la masse salariale. D’autres joueurs pourraient suivre pour renflouer les caisses, il est notamment question d’une possible sortie d'Ansu Fati, Ferran Torres ou encore Raphinha. « Ansu a fait un grand match, au niveau de l'équipe, avec de l'envie, de l'intensité, des buts et du travail. Mais nous verrons où nous en sommes, on verra ce que la Liga nous dit à propos de ce que nous pouvons faire , a indiqué Xavi au sujet de l'avenir de son attaquant, relayé par M undo Deportivo. Ce n'est pas un message pour Ansu, c'est un message pour tout le monde. Ferran aussi. La seule chose certaine, c'est que Busi et Jordi vont partir. Et que nous devons trouver un remplaçant naturel pour Busquets. »

« Nous ne restons pas les bras croisés »