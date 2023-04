Messi - PSG : Un accord est confirmé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble se diriger vers un départ seulement deux ans après son arrivée au PSG. Et pourtant, après une première partie de saison très aboutie, une prolongation de contrat semblait être l'issue la plus probable. Un accord avait même été trouvé.

Arrivé en 2021 au PSG, Lionel Messi a livré une première partie de saison plus que poussive, au point d'être très attendue cette année. Et l'Argentin a rapidement répondu présent avec une première partie de saison très aboutie. Le septuple champion du monde semblait alors avoir enfin retrouvé son niveau, ce qui a même permis à l'Argentine de décrocher sa troisième Coupe du monde en décembre dernier au Qatar.

Accord de principe trouvé en décembre ?

A ce moment-là, rien ne semblait en mesure de pouvoir rompre le lien entre le PSG et un Lionel Messi enfin à la hauteur des attentes suscitées par sa signature. C'est donc en toute logique que les deux parties ont trouvé un terrain d'entente pour une prolongation de contrat. Selon les informations du Parisien , un accord de principe avait ainsi été trouvé juste après le Mondial, ce qui laissait donc penser que Lionel Messi prolongerait son bail à Paris.

