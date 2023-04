Messi - PSG : Le feuilleton s’emballe, il calme tout le monde

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi pourrait revenir au FC Barcelone où tout un club semble l’attendre. Néanmoins, Jordi Alba ne se fait pas d’illusions et sait à quel point un retour de Messi est difficile à mener à bien.

Lionel Messi est sur toutes les lèvres ces derniers temps. Pour Marca , Nasser Al-Khelaïfi affirmait dernièrement que le projet du PSG serait toujours de prolonger les contrats de Messi, de Sergio Ramos et de Kylian Mbappé. Et ce témoignage du président du PSG ne vient pas de nulle part puisque la presse espagnole s’enflamme concernant un éventuel retour du champion du monde argentin libre de tout contrat cet été.

La Barça s’enflamme pour le retour de Messi, Alba calme le jeu

En plus des médias, des figures fortes du FC Barcelone que ce soit les joueurs, l’entraîneur, le président et le vice-président ont tous fait part de leur ressenti sur le feuilleton Lionel Messi jusqu’à ce que le principal intéressé revienne sur sa position. Selon The Athletic , qui s’est appuyé sur le témoignage de proches, Messi prendrait à présent en considération un retour au FC Barcelone.

PSG : C’est décidé, il veut plomber le Qatar pour Messi https://t.co/EB2fQP6qUh pic.twitter.com/tBU6BjhujP — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

«Ça nous serait bénéfique, mais c’est difficile»