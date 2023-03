Messi - PSG : Il annonce la fin en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi affole déjà le marché des transferts. La direction du club parisien semble de plus en plus réticente à prolonger l’attaquant argentin, et de son côté, son ami Sergio Agüero fait clairement pencher la tendance en faveur d’un retour au FC Barcelone.

L’avenir très incertain de Lionel Messi au PSG continue de faire couler beaucoup d’encre ! Luis Campos était très déterminé l’hiver dernier à prolonger au plus vite l’attaquant argentin, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, mais la tendance semble avoir évolué dans ce feuilleton. Refroidie par les récentes performances de Messi et notamment ses absences dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, la direction du PSG pourrait changer son fusil d’épaule. D’autant que les négociations n’avancent pas.

Messi prêt à jouer un sale tour au PSG, la déception peut être immense https://t.co/y7Gb6oFl9v pic.twitter.com/byXuyNElfQ — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Le PSG patine

Récemment interrogé sur le cas Messi en conférence de presse, Christophe Galtier affichait d’ailleurs un discours très énigmatique quant à l’issue des négociations avec le PSG : « Je sais que Leo, la direction sportive et le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion. Savoir si Leo doit être là la saison prochaine, je l'ai déjà dit : c'est la volonté des uns et des autres (…) Sur son avenir, il est bien trop tôt de savoir ce qu'il va se passer », indiquait l’entraîneur du PSG. Et pendant ce temps-là, le FC Barcelone fait le forcing pour rapatrier Messi…

Agüero vend la mèche pour le Barça ?