Messi - Neymar : Une folie à 730M€ plombe les stars du PSG

Après une première partie de saison tonitruante, les trois stars offensives du PSG marquent le pas, surtout Lionel Messi et Neymar. Depuis leur retour de la Coupe du monde, les deux Sud-Américains sont méconnaissables. Au point qu'un départ ne soit plus à exclure, bien au contraire. Il faut dire que cela permettrait d'alléger une masse salariale estimée à 730M€.

Bien qu'ils aient brillé durant la première partie de saison, Lionel Messi et Neymar peinent à confirmer depuis leur retour de la Coupe du monde. En 2023, leur rendement est bien moins impressionnant, au point que rien ne soit écarté pour leur avenir au PSG à court terme. Il faut dire que les prestations parisiennes dans les grands rendez-vous tendent à confirmer qu'avec ce trio, le PSG n'y arrive pas.

Le PSG plombé par sa masse salariale

Ainsi, selon les informations du Parisien , l'idée de séparer la MNM lors du prochain mercato prend de l'ampleur. Il faut dire qu'au delà de l'aspect sportif, le PSG est étouffé par le fair-play financier, notamment à cause d'une masse salariale estimée à 730M€, soit la plus élevée du monde. Sur le plan économique, les départs de Neymar et Lionel Messi feraient donc du bien au club de la capitale.

Messi et Neymar sacrifiés ?

Ainsi, Luis Campos ferait le forcing pour trouver un club en mesure de récupérer Neymar l'été prochain. Chelsea semble l'unique piste sérieuse. Tandis que pour Lionel Messi, bien que les discussions pour une prolongation se poursuivent, un départ libre n'est pas à exclure.