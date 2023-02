«Garde ton argent» : Messi recalé par le PSG, l’improbable mise en garde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG espère conserver Lionel Messi au terme de son engagement, certaines voix s’élèvent pour réclamer le départ de La Pulga. C’est notamment le cas d’Éric Rabesandratana, qui affiche le souhait de voir les dirigeants parisiens profiter de la fin de son contrat pour injecter du sang neuf dans l’effectif.

Que va décider Lionel Messi ? Alors que son nom circule aux États-Unis, en Arabie saoudite et même à Barcelone, l’Argentin fait durer le suspense pour son avenir. Les discussions sont toujours en cours pour une prolongation, et le PSG a bon espoir de parvenir à ses fins comme vous l’a révélé le10sport.com. Un projet qui ne fait pas l’unanimité dans la capitale.

« La prolongation de Messi ' Ce n’est pas une bonne idée »

« Ce n’est pas une bonne idée , juge Éric Rabesandratana, interrogé par Le Parisien. Il commence à être à un âge avancé. Il pose vraiment problème par rapport à la conception du jeu au PSG. Quand tu as un Lionel Messi, il faut jouer tout pour lui en fait. Or, au PSG, on ne va pas jouer tout pour lui mais tout pour Kylian Mbappé, ce qui est complètement normal. C’est donc compliqué de repartir avec Messi. Ce n’est pas une question de qualité, c’est un tout. C’est-à-dire qu’il ne s’inscrit pas non plus dans l’esprit. On a besoin de mecs qui se dépassent, de guerriers. Regardez un Danilo. Pour moi c’est un vrai joueur du PSG. Messi il attend que tu t’adaptes à lui. Je respecte ce mec-là pour tout ce qu’il a fait dans le football mais je pense que ça ne correspond pas au projet. »

Mercato - PSG : L'énorme démenti du clan Messi https://t.co/LiyRFbYBos pic.twitter.com/sHIRjG1IGz — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

« Garde ton argent et achète trois joueurs plutôt que de prolonger Messi ! »