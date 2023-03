Messi, Neymar... Un choix surréaliste est offert au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le trio composé de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé peine à convaincre au plus hait niveau, le PSG pourrait être amené à se séparer de l'un des trois. Selon Ludovic Obraniak, le club de la capitale doit effectivement trancher entre le Brésilien et l'Argentin en vue de la saison prochaine. Reste à savoir lequel sera choisi.

La blessure de Neymar et la victoire probante du PSG contre l'OM (3-0) ont relancé les interrogations au sujet de la réussite de la MNM. Et pour cause, lorsque les trois stars sont alignées ensemble, l'équilibre de l'équipe est loin de donner satisfaction. Par conséquent, pour Ludovic Obraniak, le PSG va devoir trancher entre Lionel Messi et Neymar.

Mercato : Rendez-vous crucial pour Neymar, le PSG est fixé https://t.co/nwrea3yLgX pic.twitter.com/qZL418rFOx — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

«C’est impossible dans le football moderne»

« Depuis le match de Marseille, il y a un changement de système, qui est plus à même de satisfaire les deux qui vont être devant. Moi, le seul problème que j’ai, c’est lorsqu’il joue en 4-3-3 ou en 4-4-2 et qu’il joue avec les trois. On a vu que ce n’était pas possible. Au haut niveau, trois joueurs qui ne défendent pas – on va dire deux et demi parce que Neymar fait un peu plus les efforts que les deux autres – c’est impossible dans le football moderne », assure l'ancien joueur du LOSC sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'assurer que le PSG va devoir trancher entre Neymar et Lionel Messi.

«Il va falloir faire un choix»