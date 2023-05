Messi - Neymar : Révolution au PSG, il jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG prépare un mercato de folie. Ainsi, en fin de contrat, Lionel Messi devrait quitter le club de la capitale. Mais ce n’est pas tout puisque la direction parisienne chercherait également à se séparer de Neymar, qui serait notamment suivi en Premier League. Pour Daniel Riolo, le départ des deux stars du PSG serait une excellente nouvelle.

Riolo est satisfait des départ de Messi et Neymar

« Le PSG essaie de se séparer de Neymar pour la saison prochaine, et Messi va partir. En terme de business pour la marque PSG, il va falloir miser sur autre chose », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'ajouter que ces deux départs doivent être le signe d'un vrai changement au PSG.

«Ce sera le signe d'une reprise en main du sportif»