Messi - Mbappé : Le PSG au milieu d’un gros clash ?

Axel Cornic

En 2021, le Paris Saint-Germain a aligné peut-être l’une des attaques les plus impressionnantes de l’histoire récente du football, avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Mais sur le terrain les trois immenses stars n’ont jamais semblé avoir trouvé la bonne formule pour performer et cela s’est soldé finalement par un gros flop, avec deux saisons mitigées.

Après la MSN du FC Barcelone, à Paris on rêvait plus grand avec la MNM. Déjà au club depuis 2017, Kylian Mbappé et Neymar ont vus Lionel Messi débarquer lors de l’été 2021, une signature qui avait fait énormément de bruit. Mais tout n’a pas été parfait et cette opération restera surtout dans les mémoires comme un énorme échec.

Le pari raté de la MNM En deux saisons avec les trois stars, le PSG n’aura en effet pas fait mieux qu’un huitième de finale de Ligue des Champions ! Une véritable anomalie, alors même que tout le monde les donnait grands favoris pour la victoire finale. C’est d’ailleurs sans Messi, Neymar ni même Mbappé que Paris aura remporté son premier titre dans la prestigieuse compétition européenne, avec d’ailleurs des prestations impressionnantes, unanimement saluées aux quatre coins de l’Europe.