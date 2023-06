Messi joue un sale tour au PSG

Baptiste Berkowicz

Alors que son aventure au PSG se terminera officiellement le 30 juin prochain, date de la fin de son contrat, Lionel Messi n'a toujours pas choisi son prochain club. L'officialisation de son départ de la capitale a causé la perte de plus d'un million d'abonnés au PSG sur Instagram. Et cela pourrait bien continuer dans les prochains jours.

Lionel Messi est une superstar. Son influence dépasse naturellement les limites du rectangle vert. Le PSG avait bénéficié de la popularité, sur ses réseaux sociaux, de l'Argentin lors de son arrivée à l'été 2021. Cette fois-ci, le club parisien en fait les frais.

1 million d'abonné perdu

Depuis samedi et l’officialisation du départ de Lionel Messi de Paris, le PSG a perdu plus d’un million d’abonnés sur Instagram. Le compte du club de la capitale sur le réseau social est passé de 70 millions à 68,7 ce lundi matin, soit une perte d’environ 1,3 million d’abonnés en moins de 48 heures.

Un vrai impact pour le PSG ?

Le joueur au sept Ballons d'Or est suivi sur Instagram par 467 millions de followers, un total qui fait de Lionel Messi le deuxième sportif le plus suivi au monde derrière celui de Cristiano Ronaldo et sa communauté équivalente à 587 millions de comptes abonnés. Le PSG a réussi ces dernières années à développer une communauté à l'échelle mondiale, faisant de lui l'un des clubs avec le plus grand nombre d'abonnés de la planète. Le départ de Lionel Messi ne fera pas trembler, à grande échelle, la popularité du club de la capitale, désormais installé aux quatre coins du monde.