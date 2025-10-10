Messi au PSG : C’est le choc dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsque le PSG apprend en 2021 qu'il est possible de recruter Lionel Messi, les Parisiens n'hésitent pas une seule seconde à l'idée de recruter la star argentine pour l'aligner avec Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Mais pour Rafinha, alors présent au PSG, c'était perdu d'avance.

En fin de contrat au FC Barcelone en 2021, Lionel Messi débarque au PSG pour former une équipe de choc avec notamment Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Mais Rafinha, présent dans le vestiaire à ce moment-là, avait prédit le fiasco.

Messi au PSG, Rafinha a tout de suite compris « Premier entraînement avec tout le monde, j'ai dit : "C'est impossible que ça marche". […] En attaque, Di Maria, Mbappé, Neymar et Messi. Tu enlèves qui ? Di Maria, par son poids, ce n'est pas un joueur qu'on peut enlever. C'était la meilleure équipe du monde par joueur, par noms, mais, en même temps, difficile pour la gestion », confie-t-il au micro du Charla Podcast avant de poursuivre.