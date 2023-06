Messi a bouclé son transfert, il dit tout

Benjamin Labrousse

À partir de ce vendredi 30 juin, Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du PSG. L’Argentin a annoncé il y a plusieurs semaines qu’il évoluerait à l’Inter Miami l’an prochain, et ce, malgré un intérêt du FC Barcelone à son sujet. Le directeur sportif de la franchise américaine a d’ailleurs dévoilé la date de finalisation du contrat de l’Argentin.

Deux ans après son arrivée au PSG, Lionel Messi repart de la capitale française en laissant un goût d’inachevé. Avec le septuple Ballon d’Or dans ses rangs, le club parisien n’aura pas réussi à dépasser le stade des 8èmes de finales en Ligue des Champions. De plus, le génie argentin aura régulièrement été pointé du doigt pour son attitude parfois nonchalante sur le terrain.

Messi a choisi l’Inter Miami

Quoi qu’il en soit, l’aventure au PSG est désormais officiellement terminée pour Léo Messi qui devrait signer à l’Inter Miami dans les prochaines semaines. La Pulga a remporté en décembre dernier la Coupe du monde avec l’Albiceleste , et souhaite désormais se retirer du football européen, à désormais 36 ans. Lors de son entretien accordé à la presse espagnole afin de dévoiler son choix il y a de cela plusieurs semaines, le septuple Ballon d’Or évoquait le cadre de vie américain : « Aller aux États-Unis me permet de profiter plus au quotidien, mais avec la responsabilité de gagner et faire les choses bien, mais avec plus de tranquillité » .

« Nous espérons qu’il sera prêt à partir de la mi-juillet »