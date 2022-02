Foot - Mercato - OM

Mercto - OM : Nouveau flop en vue pour le projet McCourt ?

Publié le 20 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM, Sead Kolasinac peine encore à s’intégrer dans son nouveau projet comme l’a a avoué à demi-mot Jorge Sampaoli vendredi. Ce qui ne laisse rien présager de bon pour la suite…

Depuis le début de l’ère McCourt avec le rachat du club en octobre 2016, l’OM a vu passer quelques flops qui n’ont jamais réussi à justifier leur recrutement : Kevin Strootman, Kostas Mitroglou, Patrice Evra, Aymen Abdennour… Durant le mercato de janvier, Pablo Longoria a tenté un pari audacieux en récupérant Sead Kolasinac (28 ans), le latéral gauche bosnien ayant été libéré par Arsenal. Mais la nouvelle recrue de l’OM peine à trouver ses marques comme l’a confié Jorge Sampaoli vendredi en conférence de presse.

« Il part avec un désavantage »