Mercato : Zidane, Le Graet… La FFF prépare sa révolution

Thomas Bourseau

A la Fédération française de football, on préparerait déjà l’après-Didier Deschamps et ce, outre l’aval de Noël Le Graet, fragilisé à son poste de président. La directrice générale de la FFF aurait tenté une approche estivale auprès de Zinedine Zidane.

Noël Le Graet pourrait ne pas s’éterniser à la Fédération française de football. En effet, la position du président de la FFF a été fragilisée par des accusations de SMS émis à caractère sexuel, en ajoutant à cela de supposés comportements sexistes et surtout déplacés comme révélés par SO FOOT. Noël Le Graet n’est plus intouchable et certains prépareraient déjà l’après-Le Graet à la FFF .

Le Graet fragilisé, une tentative estivale de la FFF pour Zidane ?

C’est du moins l’information communiquée par Le Monde . D’après les révélations du média, beaucoup attendraient la chute de Noël le Graet afin d’avancer leurs pions pour la succession et la question du sélectionneur. La directrice générale Florence Hardouin aurait été l’instigatrice d’une approche de la Fédération française de football à la dernière intersaison afin de négocier un pré-contrat avec Zinedine Zidane. Le champion du monde 98 aurait repoussé les avances de la FFF , mais au sein de la fédération, ça s’agiterait tout de même en coulisse.

