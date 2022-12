Mercato : PSG, Deschamps... Zidane déjà fixé pour son retour ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce au parcours de l’équipe de France lors du dernier Mondial, Didier Deschamps a désormais les cartes en main pour son avenir, et la tendance est à une prolongation de l’actuel sélectionneur des Bleus. Au grand dam de Zinedine Zidane, désireux de prendre les rênes de la sélection tricolore. En cas de nouveau contrat pour Deschamps, l’ancien meneur de jeu aurait déjà une idée en tête pour son retour dans le football.

Quatre ans après le sacre en Russie, l’équipe de France a de nouveau atteint la finale de la Coupe du monde au Qatar. Cette fois-ci, les Bleus n’ont pas réussi à obtenir une nouvelle étoile, défaits par l’Argentine aux tirs au but (3-3, 2-4 tab). Un résultat qui n’empêche pas Didier Deschamps d’être maître de son destin, alors que son bail expire à la fin du mois.

Vers une prolongation de Deschamps ?

Du côté de Noël Le Graët, la décision est déjà prise. Le président de la FFF avait fixé comme objectif à Didier Deschamps le stade des demi-finales et a déjà affiché publiquement sa volonté de voir l’actuel sélectionneur des Bleus rester à son poste. Comme annoncé par L'Equipe il y a quelques jours, Didier Deschamps ne cacherait pas son envie de continuer son aventure en équipe de France et voudrait prolonger jusqu’en 2026. Les deux hommes vont s’entretenir rapidement afin de prendre une décision. De son côté, Zinedine Zidane patiente, lui qui attend depuis de longs mois que la place se libère.

La Juventus pour oublier les Bleus