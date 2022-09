Foot - Mercato

Mercato : Voilà les 5 plus gros transferts de l’été en L1

Publié le 3 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Jeudi soir, le mercato estival a pris fin sur une folle dernière journée qui a vu, comme très souvent, de nombreux dossiers être bouclés, ou à l'inverse capoter au dernier moment. L'heure est donc au bilan, notamment en Ligue 1, où de nombreux clubs ont été actifs. Le 10 Sport vous propose donc de retrouver les 5 plus gros transferts de l'été dans le championnat de France.

5) Sofiane Diop - De Monaco à Nice - 22M€

Déçu par le début de mercato de l'OGC Nice, qui a engendré des premiers pas poussifs en Ligue 1 cette saison, Lucien Favre n'avait pas manqué d'afficher son agacement. Par conséquent, les Aiglons ont décidé d'accélérer en toute fin de mercato pour boucler leur recrutement. Dans cette optique, les Niçois ont notamment bouclé l'arrivée de Sofiane Diop. Le prometteur milieu offensif quitte le rival monégasque pour 22M€ est s'installe donc à Nice où il sera chargé d'apporter de la créativité au secteur offensif..

4) Fabian Ruiz - De Naples au PSG - 23M€

Bien décidé à totalement chambouler son entrejeu, le PSG s'est séparé de Leandro Paredes, Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Georginio Wijnaldum dont les départs ont été compensés par Vitinha, Renato Sanches et donc Fabian Ruiz. Le milieu de terrain de Naples, dont le contrat s'achevait en juin 2023, débarque donc au PSG pour 23M€, hors bonus. Il permet à Christophe Galtier de disposer d'un profile supplémentaire dans le cœur du jeu..

3) Amine Gouiri - De Nice à Rennes - 28M€

C'est la très grosse opération de la dernière journée du mercato. L'OGC Nice et le Stade Rennais ont effectivement bouclé un deal impliquant Gaëtan Laborde et Amine Gouiri. Le premier va retrouver Andy Delort chez les Aiglons pour environ 15M€ tandis que le jeune attaquant formé à l'OL s'est engagé en Bretagne pour 28M€. Après une saison pleine de promesse, Gouiri n'a pas trouvé sa place dans le système mis en place par Lucien Favre et tentera donc de laisser exploser son talent avec Bruno Genesio.

[#MercatoSRFC]𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗚𝗼𝘂𝗶𝗿𝗶 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! ✍L’attaquant de 22 ans rejoint le SRFC en provenance de l’OGC Nice. 🔴⚫📋 Jusqu'en 2027🗣 Les réactions ⤵ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 1, 2022

2) Nuno Mendes - Du Sporting CP au PSG - 38M€

Prêté au PSG dans les dernières heures du mercato estival 2021, Nuno Mendes a été définitivement transféré cet été. Auteur d'une saison prometteuse, le jeune portugais avait très rapidement convaincu le club de la capitale de lever son option d'achat estimée à 38M€. Le changement de direction, ainsi que de staff, n'a rien changé à la situation de Nuno Mendes, qui est donc définitivement un joueur du PSG, ce qui en fait le deuxième joueur le plus cher de l'été derrière un compatriote et coéquipier.

1) Vitinha - Du FC Porto au PSG - 41,5M€

En effet, la recrue la plus chère de l'été en Ligue 1 n'est autre que Vitinha. Premier transfert de l'ère Campos, le jeune milieu de terrain du FC Porto est présenté comme un très grand espoir du football lusitanien, et Luis Campos ne pouvait donc pas laisser pas cette opportunité. Le PSG a donc levé son option d'achat estimée à 41,5M€. Et compte tenu de son début de saison, le club de la capitale ne doit pas regretter cet investissement, le plus important de l'été en L1.