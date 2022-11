Foot - Mercato - PSG

Mercato : Voilà ce que va dépenser le PSG pour ce gros transfert

Publié le 14 novembre 2022 à 01h30

Après un début d’aventure difficile avec le PSG, Hugo Ekitike a enfin inscrit son premier but avec le club de la capitale. Une libération pour l’attaquant français qui deviendra définitivement Parisien si l’équipe de Christophe Galtier termine dans les deux premiers de Ligue 1. Son transfert s’élèvera à 36M€.

L’été dernier, le PSG avait absolument besoin de recruter un attaquant. Après avoir tenté de faire venir Gianluca Scamacca pendant un moment, le club de la capitale a fini par jeter son dévolu sur Hugo Ekitike. Auteur d’une grosse saison avec le Stade de Reims, l’attaquant français de 20 ans avait failli s’engager avec Newcastle, avant de finalement opter pour le PSG. Mais à Paris, Ekitike a connu des débuts difficiles.

« Ça me libère »

Cantonné sur le banc de touche, Hugo Ekitike aura dû attendre le dernier match avant la trêve pour inscrire son premier but. « J'ai ressenti beaucoup d'émotions, car je marque au Parc, à la maison. Ça me libère même si je n'aime pas dire ce mot, mais je l'attendais. Je suis content de marquer mon premier but ici. On se charrie beaucoup avec mes coéquipiers, on se chambre. Ils savaient que j'attendais ce but. Ça me fait du bien de voir que tout le monde est heureux. Je suis un joueur de collectif, j'aime bien passer des bons moments sur le terrain et en dehors », s’est réjouit l’attaquant du PSG après la large victoire contre Auxerre (5-0).

Le PSG va s’offrir Ekitike pour 36M€