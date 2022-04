Foot - Mercato - OL

Mercato : Vente, Aulas... Ces révélations de taille sur le futur de l'OL !

Publié le 21 avril 2022 à 22h40 par La rédaction

Pathé et IDG Capital souhaitent vendre leurs parts au sein de l'OL Groupe. Plusieurs investisseurs se seraient manifestés, mais il ne serait aucunement question d'un départ de Jean-Michel Aulas à la fin de la saison.