Mercato - Liverpool : Van Dijk fait passer un message pour son avenir !

Publié le 6 avril 2020 à 15h58 par La rédaction mis à jour le 6 avril 2020 à 15h59

Virgil Van Dijk est revenu sur son passage à Liverpool. Et le défenseur hollandais entend bien inscrire son nom dans la légende des Reds.