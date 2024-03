Mercato : Une star recale le PSG et regrette déjà

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur le départ de Tottenham à la fin de la saison dernière, Harry Kane avait recalé le PSG pour signer au Bayern Munich. Sur le plan comptable s'avère payant puisque le joueur anglais est le meilleur buteur d'Europe. Mais en coulisses, le buteur aurait mal vécu l'annonce du départ de Thomas Tuchel.

A la fin de la saison dernière, Kylian Mbappé avait fait connaitre ses exigences à ses dirigeants. Pour remplacer Neymar et Lionel Messi, la star du PSG aurait pensé à Robert Lewandowski, mais aussi à Harry Kane. Deux buteurs, qui ont finalement pris des chemins bien différents. Le premier s'est engagé avec le FC Barcelone, tandis que le second a rejoint le Bayern Munich. Au moment de sa signature, Kane avait justifié son choix de recaler le PSG.

« J’ai senti que c’était la bonne étape »

« J’ai senti que c’était la bonne étape dans ma carrière. Quand on pense au Bayern Munich, on pense à l’une des meilleures équipes du monde. Je suis excité, la journée a été chargée, c’est certain, mais j’ai hâte d’apprendre à connaître Munich, l’équipe, l’endroit. J’ai hâte de faire la connaissance de mes coéquipiers, des entraîneurs et de mon manager. Dans l’ensemble, je suis heureux d’être ici » avait confié Kane.

Harry Kane déchante