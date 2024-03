Mercato : Un crack snobe le PSG et jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait songé à miser sur un autre jeune talent français : Mathys Tel. Cela aurait été l'occasion pour le jeune attaquant de ne plus vivre dans l'ombre d'Harry Kane. Mais malgré cette concurrence, le joueur a décidé de prolonger son contrat au Bayern Munich. Un choix qu'il assume jusqu'au bout.

Parti au Bayern Munich en 2022, avant sa majorité, Mathys Tel est en train de se faire un nom au Bayern Munich. Malgré la concurrence d'Harry Kane, le joueur formé à Rennes arrive à se montrer décisif lors de ses rares apparitions. Alors que le buteur anglais s'approche de la fin de sa carrière, le Français pourrait bien, un jour, grimper dans la hiérarchie et s'installer à la pointe de l'attaque. Ayant confiance en ses dirigeants, Tel a récemment prolongé son contrat au Bayern Munich, malgré un intérêt du PSG. Selon Graeme Bayley, journaliste pour HITC, le buteur tricolore de 18 ans était ciblé pour prendre la place de Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid.





Le clan Tel justifie sa prolongation

Il y a quelques jours, son agent avait justifié cette signature au Bayern Munich. « C' est facile de signer un nouveau contrat quand le ciel est ensoleillé. Mais quand le temps est nuageux comme en ce moment, il faut montrer son engagement. C'est une bonne façon d'être une légende et de commencer une nouvelle ère. C'est ce que veut Mathys. Et c'est pourquoi il a signé ce contrat jusqu'en 2029 » avait déclaré Gadiri Camara

« C'est une belle marque de reconnaissance »