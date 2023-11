Mercato : Une star du PSG prépare son départ !

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2021, Achraf Hakimi a connu des hauts et des bas au Paris Saint-Germain, où il reste tout de même un titulaire indiscutable. Mais la vie parisienne ne semble pas plaire au latéral marocain, qui aurait envie de se lancer un nouveau défi à deux ans et demi de la fin de son contrat.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux droit au monde, si ce n’est le meilleur, Achraf Hakimi n’a pas vraiment tutoyer les sommets récemment. Après des débuts tonitruants au PSG il est peu à peu rentré dans le rang, avec d’ailleurs des problèmes extra-sportifs qui ont pu avoir un impact sur ses prestations.

Hakimi voudrait quitter le PSG

Ce dossier Hakimi pourrait bien évoluer dans les prochaines semaines et les prochains mois, puisqu’en Italie on nous livre une indiscrétion assez importante concernant son avenir. Le journaliste Filippo Tramontana nous apprend en effet que l’ancien du Real Madrid souhaiterait quitter le PSG.

Il aurait demandé à son entourage de tâter le terrain

Pour le moment, ce serait resté au stade d’hypothèse, puisque si l’envie semble être présente, Achraf Hakimi en aurait simplement parlé à son entourage. Son intention serait celle de voir si un départ du PSG est possible et dans quelles circonstances. Pour rappel, il avait été recruté pour plus de 70M€ à l’Inter.