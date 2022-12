Mercato - OM : Une révélation du Mondial interpelle Longoria pour un transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si le Sénégal a été éliminé de cette Coupe du monde par l’Angleterre (3-0), certains joueurs ont eu le temps de briller. Avec l’absence de Sadio Mané, Iliman Ndiaye a pu montrer de quoi il était capable. Ancien joueur du centre de formation de l’OM, le milieu offensif de Sheffield assure qu’il souhaiterait revenir à Marseille.

Comme toujours lors d’une Coupe du monde, il y a des révélations. En l’absence de Sadio Mané, c’est Iliman Ndiaye qui a pris de l’importance dans le onze du départ du Sénégal. Titulaire à Sheffield, en Championship, l’ancien pensionnaire du centre de formation de l’OM âgé de 22 ans a enfin pu montrer toute l’étendue de son talent.

Quatre années à l’OM

En effet, entre 2010 et 2014, Iliman Ndiaye est passé à l’OM. Quatre années où il a forcément rêvé d’une carrière professionnelle avec le club olympien avant de prendre la direction du Sénégal pour suivre le déménagement de sa famille.

« Je rêve de repartir là-bas »