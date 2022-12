Transferts - PSG : Rabiot fait l’unanimité au Qatar, son mercato s’emballe

Thomas Bourseau

Au Qatar, Adrien Rabiot fait grimper sa cote sur le marché des transferts grâce à ses prestations avec l’Equipe de France depuis le début de la Coupe du monde. Et bien que sa mère serait emballée par un retour au PSG, Newcastle aurait fait irruption dans cette opération.

Beaucoup d’observateurs le décriaient, il n’avait pas l’opinion publique pour lui. Et pourtant, depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, Adrien Rabiot met tout le monde d’accord. De par son omniprésence dans l’entrejeu de l’Equipe de France, de par son activité défensive et son apport offensif, Rabiot a su faire oublier le temps que quelques matchs que ni Paul Pogba ni N’Golo Kanté ne sont du voyage.

Le clan Rabiot pense toujours au PSG

Et alors que ses performances font l’unanimité, Adrien Rabiot est toujours sous contrat avec la Juventus que jusqu’en juin prochain. Sa mère et représentante Véronique Rabiot aimerait le rapatrier du côté de son club formateur qui n’est autre que le PSG comme la Gazzetta dello Sport le révélait dernièrement. Pour autant, le PSG n’aurait pas vraiment lancé les hostilités dans cette opération.

Mercato - PSG : Un transfert acté pour Adrien Rabiot ? https://t.co/omkBFXAvQp pic.twitter.com/jWMl56WHih — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

Newcastle est tombé pour Rabiot