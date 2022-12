Mercato : C’est terminé pour Ronaldo, une opération historique est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo serait terminé. Selon les informations de la presse espagnole, l'international portugais devrait rejoindre l'Arabie Saoudite après la Coupe du monde. Libre depuis son départ de Manchester United, le buteur devrait s'engager avec Al-Nassr. Il devrait, par la même occasion, se voir promettre un salaire annuel de 200M€.

Manchester United et Cristiano Ronaldo ne resteront pas en bons termes. Lors de son retour chez les Reds Devils durant l'été 2021, l'international portugais était adulé. Il est reparti d'Angleterre irrité et détesté par une grande partie des supporters. Mais comment en est-on arrivé là ? Durant le mois de novembre, Ronaldo a accordé un entretien à Piers Morgan. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tendre avec son club et son entraîneur, Erik Ten Hag. Selon ses dires, il aurait été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival et n'aurait pas digéré cette épisode. A partir de ce moment-là, le divorce était acté.

Actuellement au Mondial, Ronaldo recherchait un point de chute

Irrité par les déclarations de sa star, Manchester United n'a pas hésité à prendre des sanctions. Son contrat a été rompu le 22 novembre dernier, en pleine Coupe du monde. A 37 ans, Ronaldo est désormais à la recherche d'une équipe. Il y a quelques années, les équipes auraient fait la queue pour le recruter. Mais aujourd'hui, le joueur est à la fin de sa carrière et beaucoup refusent de répondre à ses exigences salariales. Tous ? Pas tout à fait.

La bombe de la presse espagnole sur Ronaldo

Cristiano Ronaldo privilégiait un club européen. Mais face au manque d'enthousiasme des top équipes, il aurait décidé de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Selon les informations de Marca, le joueur va rejoindre l'Arabie Saoudite. A en croire le quotidien espagnol, son arrivée serait actée et il devrait être un joueur d'Al-Nassr à partir du 1er janvier 2023.

