Mercato : Une recrue à 16M€ pour l’AS Monaco ?

Publié le 21 janvier 2021 à 17h05 par T.M.

D’ici quelques jours, Niko Kovac pourrait bien compter sur un nouvel attaquant. En effet, l’AS Monaco serait en passe de régler l’arrivée de Krepin Diatta.

A 21 ans, Krepin Diatta évolue aujourd’hui à Bruges. Néanmoins, prochainement, le Sénégalais pourrait prendre la direction de la Ligue 1 et plus précisément de l’AS Monaco. Le club de la Principauté serait en passe de régler l’arrivée de l’attaquant. Selon les informations de Simone Rovera, un accord aurait été trouvé entre Monaco et Bruges pour le transfert de Diatta pour un montant de 16M€, payable sur 5 ans.