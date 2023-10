Mercato : Une piste du PSG pour remplacer Pogba ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La carrière de Paul Pogba est vraisemblablement terminée. Agé de 30 ans, le joueur a été contrôlé positif a la testostérone et risque entre deux et quatre ans de suspension. La Juventus envisagerait de casser son contrat et de recruter un nouveau milieu de terrain. En Italie, le nom de Khéphren Thuram est évoqué. Un profil très apprécié au PSG.

Les ennuis s'enchaînent pour Paul Pogba. Miné par les blessures ces derniers mois, le milieu de terrain a été contrôlé positif à la testostérone. Le joueur avait demandé une contre-expertise, qui n'a fait que confirmer la nouvelle. Le champion du monde 2018 risque entre deux et quatre ans de suspension et pourrait, vite, être libéré par la Juventus.

Thuram pour remplacer Pogba ?

D'ailleurs, la Juventus envisagerait de le remplacer et aurait activé la piste menant à Khéphren Thuram, actuellement sous contrat avec l'OGC Nice. Annoncé en Premier League cet été, l'international français n'envisagerait pas pour l'instant de prolonger son contrat en France (jusqu'en 2025) et pourrait envisager un départ en Italie.

Un profil apprécié par le PSG

Thuram a aussi des admirateurs en France, et notamment au PSG. Conseiller sportif du président, Luis Campos apprécie son profil et avait suivi la situation ces derniers mois. Reste à savoir si le PSG tentera de saborder les plans de la Juve sur le marché.