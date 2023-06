Mercato : Un transfert record se précise pour le PSG

Axel Cornic

Après une saison extraordinaire et un Scudetto que le Napoli attendait depuis plus de 30 ans, Victor Osimhen devrait être l’un des grands acteurs du mercato. Les plus grands clubs d’Europe semblent être sur les traces de l’attaquant nigérian, avec notamment le Paris Saint-Germain, qui cherche un numéro 9 pour tourner définitivement la page MNM.

Après avoir brillé sous les couleurs du LOSC par le passé, Victor Osimhen pourrait faire son retour en Ligue 1. Son ancien mentor Luis Campos aimerait le retrouver au PSG selon les informations de RMC Sport et il en aurait même fait sa priorité, même si d’autres noms sont évoqués avec Harry Kane ou encore Marcus Thuram.

Thierry Henry : Coup de théâtre, le PSG prépare une surprise https://t.co/6sDdyh29DT pic.twitter.com/CQAsT06X6h — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Le clan Osimhen pourrait préparer un départ

Ce mercredi, Il Corriere dello Sport laisse entendre qu’une séparation est possible entre le Napoli et Osimhen, arrivé en 2020 pour 75M€. Son agent Roberto Calenda devrait en effet rencontrer le président Aurelio De Laurentiis au cours des prochains jours, afin d’évoquer l’avenir et notamment l’intérêt d’autres gros clubs européens. L’idée des Napolitains serait de ne pas vendre le joueur de 24 ans, mais la pression pourrait devenir énorme.

Une bataille royale attend le PSG, mais...

Car si le PSG est sur le coup, cela serait également le cas de Manchester United et surtout du Real Madrid ! Le départ de Karim Benzema semble avoir fait bouger les choses selon Il Corriere , avec Victor Osimhen qui serait devenu la grande priorité des Madrilènes pour combler le trou laissé en attaque. A noter que le Bayern Munich et Chelsea ne seraient plus vraiment des menaces, puisque ces deux pistes n’intéresseraient pas le Nigérian.

Un transfert à 150M€, record en Serie A

Au sein du Napoli on serait donc divisés. A en croire les indiscrétions du quotidien italien, certains penseraient en effet que cet été est le moment parfait pour vendre Osimhen au plus haut prix. Il ne faut en effet pas oublier que son contrat se termine en juin 2025 et pour le moment, une prolongation serait assez improbable. Les 150M€ seraient visés par le président De Laurentiis, ce qui en ferait une vente record pour un club de Serie A, loin devant le transfert de Romelu Lukaku à Chelsea en 2021 pour 117M€.