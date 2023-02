Mercato : Une opération étonnante se prépare au PSG

Axel Cornic

Actuellement prêté à l’AS Roma, Georginio Wijnaldum n’a pas vraiment eu le temps de s’exprimer à cause d’une blessure en début de saison. Progressivement de retour, le joueur de propriété du Paris Saint-Germain va enfin pouvoir montrer sa valeur et peut être convaincre l’AS Roma, qui aimerait lui donner une seconde chance.

L’Italie ne réussit pas plus que la France à Georginio Wijnaldum. Victime d’une fracture au tibia, le milieu de terrain n’a joué que douze petites minutes avec l’AS Roma depuis le début de la saison, ce qui n’augure rien de bon pour le PSG et surtout pour son option d’achat fixée à 8M€.

Mourinho est fan de Wijanldum

Mais à Rome on semble vouloir donner du temps à Wijnaldum, qui serait très apprécié par José Mourinho. Ainsi, plusieurs médias ont évoqué ces dernières semaines la possibilité de voir son prêt être prolongé d’une saison supplémentaire, ce qui pourrait bien arranger le PSG.

Un nouveau contrat avec le PSG, puis un prêt ?