Mercato : Une incroyable décision prise pour Javier Pastore ?

Publié le 13 octobre 2020 à 15h40 par B.C.

Opéré de la hanche gauche en août, Javier Pastore est toujours indisponible et pourrait être absent encore plusieurs semaines. Ce qui pourrait inciter l'AS Rome à résilier le contrat de l'Argentin.