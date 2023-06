Mercato : Une grosse recrue en approche, le RC Lens coupé en deux !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé par le10sport.com, le RC Lens songe à Tiémoué Bakayoko pour renforcer son effectif. La qualification du club en Ligue des Champions incite le coach Franck Haise à chercher des profils d’expérience. Mais du côté des supporters, l’heure est à la division.

Le RC Lens retrouve l’Europe ! C’est l’événement de la saison 2023-2024 qui démarre dans quelques semaines. Pour cela, l’entraîneur Franck Haise souhaite construire un effectif plus expérimenté et encadrer les talents Sang et Or. Notamment au milieu du terrain, un secteur clé pour pouvoir rivaliser sur la scène nationale comme européenne. Comme révélé par le10sport.com, le RC Lens pense notamment à Tiémoué Bakayoko.

Bakayoko est libre

Tiémoué Bakayoko vient tout juste de quitter Chelsea, où son contrat a pris fin. Après plusieurs saisons en prêt au Milan AC, Monaco ou encore Naples, le milieu de terrain de 28 ans aspire à plus de stabilité. Le projet lensois est cohérent pour lui, même si le dossier est complexe à boucler financièrement. Selon nos sources, pour l’heure, Tiémoué Bakayoko et ses agents prennent le temps de réfléchir et d’écouter toutes les propositions possibles.

